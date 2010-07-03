Сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении на Сахалине

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Сотрудник Росгвардии погиб от ножевых ранений в Южно-Сахалинске после замечания курильщику.

Как сообщили РИА Новости в управления Росгвардии по региону, инцидент произошел 13 сентября. 23-летний сотрудник во внерабочее время, находясь в гражданской одежде, сделал замечание мужчине.

В результате завязалась потасовка, во время которой молодой человек получил ножевые ранения и скончался. В убийстве подозревается 51-летний местный житель. На него заведено уголовное дело.

Ранее сотрудника дежурной части ОМВД по Московскому району Калининграда нашли мертвым в одном из помещений ОВД.