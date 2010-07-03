В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по правоохранителям. Преступник был убит ответным огнем, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД по Чеченской республике.
Инцидент произошел в 08:30 на Петропавловском шоссе. Сотрудники ГИБДД остановили Ford по поступившей ориентировке. За рулем находился уроженец Надтеречного района 2001 года рождения. В результате перестрелки мужчина скончался.
Обстоятельства ЧП уточняются.
В конце июня в Грозном мужчина с ножом напал на сотрудников ДПС. Инцидент произошел на улице Асланбека Шерипова. Сотрудники полиции остановили каршеринговый автомобиль для проверки документов. Сотрудники ДТП применили огнестрельное оружие, бандит убит.
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