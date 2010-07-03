ФСБ отчиталась о пресечении деятельности религиозно-экстремистской ячейки

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Силами ФСБ на территории Калужской области была пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, члены которой собирали средства для запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Об этом пишет "Интерфакс".

По информации спецслужб, преступная группа состояла из шести уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. По указанию комиссаров "ИГ" они собирали деньги и направляли их в Сирию для финансирования террористов.

Ранее ФСБ дополнила список организаций, признанных российским судом террористическими, – туда внесли запрещенную в России группировку "Катиба Таухид валь-Джихад", которая стояла за взрывом в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.

13 августа глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что международные террористические организации пытаются вербовать в свои ряды иностранных студентов, проходящих обучение в российских вузах. По словам директора ФСБ, также зафиксированы попытки вербовки находящихся на территории страны трудовых мигрантов.