В Ингушетии уничтожен боевик, планировавший теракт – НАК

Фото: Снимок с видео НАК

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) официально подтвердили данные, что в Ингушетии нейтрализован бандит, планировавший совершить теракт.

Ранее сообщалось, что на территории селения Вознесенское был введен правовой режим КТО. Сейчас режим КТО снят.

"Засевшему в доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта был нейтрализован", – цитирует ТАСС сообщение НАК. На месте инцидента обнаружено самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы.

Личность преступника установлена – это мужчина 1981 года рождения. Правоохранители отмечают, что он занимался вербовкой жителей Ингушетии для работы в террористической ячейке. В его планы входили террористический акт и последующий выезд на территорию Сирии.

В населенном пункте все еще действует режим контртеррористической операции (КТО).

На сайте НАК говорится, что в начале августа в Дагестане был уничтожен схрон с самодельными взрывными устройствами. На территории заброшенного складского помещения обнаружено девять предметов, которые позднее идентифицированы как СВУ. Устройства представляли собой металлические трубы, наполненные смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры, начиненные поражающими элементами.

В июне ФСБ России ликвидировала в Саратове участника запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ, готовившего теракт в местах массового пребывания людей. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление. По данным спецслужб, член ИГИЛ, дав присягу главарям террористических структур и действуя по их указанию, приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Затем в одном из гаражных кооперативов Саратова он оборудовал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

