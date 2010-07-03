Глава ФСБ сообщил о возможностях террористов применять химоружие с беспилотников

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Директор ФСБ Александр Бортников предупредил, что у группировок террористов есть материалы для производства химоружия. Такое заявление глава ведомства сделал на заседании руководителей органов безопасности государств – участников СНГ в Душанбе.

"Добыты достоверные сведения об отработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности", – цитирует ТАСС директора ФСБ. По словам Бортникова, террористы "располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия". Он пояснил, что для доставки поражающих элементов бандиты используют беспилотники.

Как заявил Бортников, активность и техническая оснащенность киберподразделений террористических организаций растет. Они нацелены на удары по "объектам жизненно важной и критической инфраструктуры и дезорганизацию работы органов власти и управления", подчеркнул глава ФСБ. В частности, отметил он, злоумышленники используют электронные почтовые сервисы зарубежных стран и IP-телефонию для массовых рассылок ложных сообщений об угрозах терактов.

Ранее сообщалось, что 16 мая сотрудники ФСБ и СК задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева по подозрению в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". По версии следствия, с января 2015-го по май 2019 года мужчина переводил деньги боевикам, используя банковские карты. По предварительным данным, он отправил более 50 миллионов рублей. Средства обналичивались за рубежом и направлялись для подготовки и совершения терактов, считают следователи. 17 мая Черемушкинский суд Москвы арестовал Гуева на два месяца.