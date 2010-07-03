Глава ФСБ сообщил о возможностях террористов применять химоружие с беспилотников

Директор ФСБ Александр Бортников предупредил, что у группировок террористов есть материалы для производства химоружия. Такое заявление глава ведомства сделал на заседании руководителей органов безопасности государств – участников СНГ в Душанбе.
"Добыты достоверные сведения об отработке бандитами новых средств и методов осуществления подрывной деятельности", – цитирует ТАСС директора ФСБ. По словам Бортникова, террористы "располагают материалами, технологиями и инфраструктурой для производства химического оружия". Он пояснил, что для доставки поражающих элементов бандиты используют беспилотники.
Как заявил Бортников, активность и техническая оснащенность киберподразделений террористических организаций растет. Они нацелены на удары по "объектам жизненно важной и критической инфраструктуры и дезорганизацию работы органов власти и управления", подчеркнул глава ФСБ. В частности, отметил он, злоумышленники используют электронные почтовые сервисы зарубежных стран и IP-телефонию для массовых рассылок ложных сообщений об угрозах терактов.
Ранее сообщалось, что 16 мая сотрудники ФСБ и СК задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева по подозрению в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". По версии следствия, с января 2015-го по май 2019 года мужчина переводил деньги боевикам, используя банковские карты. По предварительным данным, он отправил более 50 миллионов рублей. Средства обналичивались за рубежом и направлялись для подготовки и совершения терактов, считают следователи. 17 мая Черемушкинский суд Москвы арестовал Гуева на два месяца.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.