Суд в Москве арестовал фигуранта дела о финансировании ИГ

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Черемушкинский суд Москвы арестовал на два месяца россиянина Георгия Гуева, подозреваемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Гуев будет находиться в СИЗО до 13 июля.

На заседании 26-летний уроженец Северной Осетии заявил, что помогал деньгами не боевикам, а африканским детям. Подозреваемый попросил о домашнем аресте, сославшись на то, что у него на иждивении находится супруга, двое малолетних детей и родной брат.

Он рассказал, что занимается благотворительностью, однажды наткнулся на ссылку в Instagram, где говорилось о строительстве колодцев для африканских детей, и решил помочь.

Защита Гуева добавила, что тиражируемая в СМИ информация о распространении 50 миллионов рублей некорректна – в материалах дела речь идет о 150 тысячах рублей.

Гуева сотрудники ФСБ и СК задержали 16 мая. По версии следствия, с января 2015 по май 2019-го мужчина переводил деньги боевикам, используя банковские карты. Средства обналичивались за рубежом и направлялись для подготовки и совершения терактов. Кроме того, он спонсировал объявленного в розыск основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева, известного по позывному Абу Умар Саситлинский.

Как уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко, в доме подозреваемого уже провели обыски. У него нашли банковские карты, с которых переводились деньги, технические средства передачи информации, запрещенную литературу и иную атрибутику экстремистской направленности. Столичный главк СК возбудил дело о финансировании терроризма.

