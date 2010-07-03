В Саратове предотвратили теракт

ФСБ России ликвидировала в Саратове участника запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ, готовившего теракт в местах массового пребывания людей, сообщает "Интерфакс".
При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление, в связи с чем его нейтрализовали. По данным спецслужб, член ИГИЛ, дав присягу главарям террористических структур и действуя по их указанию, приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств. Затем в одном из гаражных кооперативов Саратова он оборудовал лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.
На месте происшествия обнаружили и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывчатое вещество, а также составные части нескольких самодельных взрывных устройств.
Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
В мае сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двух предполагаемых сторонников террористической организации, укрывавшихся в доме во Владимирской области. На предложение сложить оружие и сдаться преступники открыли стрельбу. В ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем они были нейтрализованы.
В пресс-центре Национального антитеррористического комитета (НАК) уточнили, что личности подозреваемых уже установлены. Предварительно установлено, что они готовили теракт в месте массового пребывания людей. На месте ЧП обнаружены самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.
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