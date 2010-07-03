Опубликовано видео с места операции против боевиков в Кольчугине

Фото: телеграм-канал СИЛОВИКИ

НАК опубликовал видео с места операции против боевиков в Кольчугине Владимирской области.

На записи видно, что двор заставлен стройматериалами, в доме имеются признаки капитального ремонта – вставлены новые стеклопакеты, уложена новая металлическая кровля. На видео также зафиксировано найденное оружие – пистолет и взрывное устройство.

Видео: телеграм-канал СИЛОВИКИ

Минувшей ночью сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двух предполагаемых сторонников террористической организации, укрывавшихся в доме во Владимирской области. На предложение сложить оружие и сдаться преступники открыли стрельбу. В ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем они были нейтрализованы.

В пресс-центре Национального антитеррористического комитета (НАК) уточнили, что личности подозреваемых уже установлены. Предварительно установлено, что они готовили теракт в месте массового пребывания людей. На месте ЧП обнаружены самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.

