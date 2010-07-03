Контртеррористическая операция проводится во Владимирской области

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели во Владимирской области.

Как сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), планировавшие совершить теракт бандиты заблокированы в частном доме города Кольчугино.

Поясняется, что информация о деталях КТО будет обнародована позднее.

12 апреля в Тюмени прошла операция по задержанию приверженцев запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которые готовили теракт.

Боевиков обнаружили в одном из частных домов. В ответ на предложение сдаться они открыли стрельбу, после чего правоохранители нейтрализовали злоумышленников.