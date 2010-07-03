Силовики опубликовали новое видео с места спецоперации в Тюмени

Фото: Снимок с видео YouTube/ Национальный антитеррористический комитет

Силовики опубликовали новые кадры с места спецоперации по задержанию террористов в Тюмени.

Видео разместили на YouTube-канале Национального антитеррористического комитета. Ролик снят с высоты птичьего полета.

Видео: YouTube/Национальный антитеррористический комитет

Вечером 12 апреля в Тюмени прошла операция по задержанию приверженцев запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, которые готовили теракт. Боевиков обнаружили в одном из частных домов в Калининском округе города. Им предложили сдаться, но те начали стрелять, и тогда правоохранители после короткой перестрелки нейтрализовали злоумышленников. Никто из силовиков и мирных жителей не пострадал.

Утром в субботу, 13 апреля, режим контртеррористической операции (КТО) в Тюмени был отменен. По итогам операции СК РФ возбудил два уголовных дела: по статьям "Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

С места ликвидации террористов изъяли два самодельных взрывных устройства, автоматы Калашникова, религиозную литературу и элементы взрывных устройств.