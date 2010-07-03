Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

Сотрудники ФСБ ликвидировали боевиков в Тюмени

В Тюмени отменили режим контртеррористической операции (КТО), введенный накануне вечером, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Специальные меры и временные ограничения сняли в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная и Федерации. Жертв и пострадавших среди мирных жителей и силовиков нет.

Ранее стало известно, что в ходе контртеррористической операции в Тюмени силовики ликвидировали приверженцев запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Отмечается, что на предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил спецслужбы региона за слаженную работу в ходе операции в Тюмени.

"Было сделано самое главное – никто не пострадал из наших людей. Ни из тех, кто носит погоны, ни из тех, кто живет простой гражданской жизнью. Отдельно хочу обратиться к тем, кто этой ночью штурмовал убежище террористов, и чьи портреты из соображений безопасности мы, возможно, никогда не увидим – отличная работа, товарищи офицеры! Спасибо!", – написал глава региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".



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Силовики получили информацию, что в одном из районов города проживают приверженцы организации вечером 12 апреля. По предварительным данным, террористы находились в одном из частных домов в Калининском округе города.

Боевики планировали совершение теракта в местах массового пребывания людей. Операция по задержанию предполагаемых террористов началась в 21:56 по местному времени (19:56 по московскому) в районе улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.

"Террористам было предложено сложить оружие, сдаться властям, но в ответ они открыли стрельбу и сотрудники правоохранительных органов в результате короткой перестрелки нейтрализовали преступников. При этом не пострадали ни гражданское население, нет потерь и среди сил правопорядка", – рассказал официальный представитель НАК Андрей Пржездомский.

Около сотни людей, которые проживали в районе, где шла спецоперация, эту ночь провели в школе, передает телеканал Москва 24. Классы на всех этажах срочно переоборудовали, превратив в пункт временного размещения. В комнатах поставили раскладушки.