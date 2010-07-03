Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, в котором ликвидировали боевиков

Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Соседи рассказали о владельце дома на Амурской улице в Тюмени, в котором в ходе контртеррористической операции ликвидировали двоих боевиков, передает RT.

По их словам, зовут его Тимур Медов, и в марте этого года он выставил жилище на продажу, разместив объявление: "Продам срочно. Дом в отличном состоянии".

Мужчина, живущий напротив, рассказал, что 10 лет назад Медов переехал в Тюмень из Назрани вместе со своим отцом. При этом ничего плохого сосед сказать не смог, отметив, что жили Медовы тихо и скромно.

"Несколько лет назад отец умер, и Тимур остался один. Ничего плохого я о нем сказать не могу. Всегда он со всеми здоровался, и еще он машины любил и мотоциклы. У него их несколько штук было. Еще к ним родственник Руслан иногда приезжал. А так больше никого я и не видел. Последний раз я с ним несколько дней назад виделся", – добавил мужчина.

Жительница дома в конце улицы также ничего плохого за Медовым не замечала, а контртеррористическая операция, по ее словам, стала неожиданностью.

"Тут сначала воду, газ и свет все отключили, а потом нас стали из домов собирать в лицей. А потом уже услышала вначале один хлопок, потом второй, потом очереди пошли", – отметила Любовь.

Накануне силовики получили информацию, что в одном из районов Тюмени проживают приверженцы организации. По предварительным данным, террористы находились в одном из частных домов в Калининском округе города. Боевики планировали совершение теракта в местах массового пребывания людей.

Операция по задержанию предполагаемых террористов началась в 21:56 по местному времени (19:56 по московскому) в районе улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени. Террористам предложили сложить оружие, сдаться властям, но в ответ они открыли стрельбу и сотрудники правоохранительных органов в результате короткой перестрелки нейтрализовали преступников.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела: по статьям "Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

В доме, где ликвидировали членов запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ, следователи изъяли два самодельных взрывных устройства, религиозную литературу, два автомата Калашникова, носители электронной информации и элементы взрывных устройств.

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Около сотни людей, которые проживали в районе, где шла спецоперация, эту ночь провели в школе. Классы на всех этажах срочно переоборудовали, превратив в пункт временного размещения. В комнатах поставили раскладушки.

Утром 13 апреля в Тюмени отменили режим контртеррористической операции (КТО). Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил спецслужбы региона за слаженную работу в ходе операции.