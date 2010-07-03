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10:08

Уголовные дела возбуждены после контртеррористической операции в Тюмени

происшествия

10:08

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Фото: ТАСС/Максим Слуцкий

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по итогам контртеррористической операции в Тюмени, сообщает РИА Новости.

С места ликвидации членов запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ следователи изъяли два самодельных взрывных устройства, религиозную литературу, два автомата Калашникова, носители электронной информации и элементы взрывных устройств.

Дела возбуждены по статьям "Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Следствие проводит необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Накануне силовики получили информацию, что в одном из районов Тюмени проживают приверженцы организации. По предварительным данным, террористы находились в одном из частных домов в Калининском округе города. Боевики планировали совершение теракта в местах массового пребывания людей.

Операция по задержанию предполагаемых террористов началась в 21:56 по местному времени (19:56 по московскому) в районе улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени. Террористам предложили сложить оружие, сдаться властям, но в ответ они открыли стрельбу и сотрудники правоохранительных органов в результате короткой перестрелки нейтрализовали преступников.

Около сотни людей, которые проживали в районе, где шла спецоперация, эту ночь провели в школе. Классы на всех этажах срочно переоборудовали, превратив в пункт временного размещения. В комнатах поставили раскладушки.

Утром 13 апреля в Тюмени отменили режим контртеррористической операции (КТО). Специальные меры и временные ограничения сняли в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная и Федерации. Жертв и пострадавших среди мирных жителей и силовиков нет.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил спецслужбы региона за слаженную работу в ходе операции.

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