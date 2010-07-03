Двух готовивших теракт боевиков нейтрализовали под Владимиром

Фото: nac.gov.ru

Сотрудники правоохранительных органов в ходе контртеррористической операции (КТО) нейтрализовали двух боевиков в городе Кольчугино Владимирской области.

Как сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), они были заблокированы в жилом доме. Операция проводилась с 00.35 мск 22 мая.

На предложение сложить оружие и сдаться преступники открыли стрельбу. В ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем они были нейтрализованы.

В НАК отметили, что боевики "являлись сторонниками одной из террористических организации и готовили теракт в месте массового скопления людей".

На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.

12 апреля в Тюмени прошла операция по задержанию приверженцев запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которые готовили теракт.

Боевиков обнаружили в одном из частных домов. В ответ на предложение сдаться они также открыли стрельбу, после чего правоохранители нейтрализовали злоумышленников.