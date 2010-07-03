В Астрахани задержали подозреваемых в создании экстремистского сообщества

Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании экстремистской группировки в Астраханской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
"Возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Астраханской области, а также одного жителя Краснодарского края. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Организация экстремистского сообщества, вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества", – говорится в сообщении.
Отмечается, что трое подозреваемых создали в Астрахани экстремистскую группировку, в которой изучали, как правильно обращаться с оружием, проводили различные тактические тренировки, а также изучали разные шифры при общении. Помимо этого, подозреваемые изготавливали взрывчатые вещества и пытались приобрести огнестрельное оружие.
По данным следствия, в ходе обысков у подозреваемых были изъяты взрывчатые вещества, "коктейли Молотова", различная литература по изучению формул для изготовления взрывчатых веществ, экипировка, ножи, фашистская атрибутика, противогазы, а также пневматическое оружие.
К настоящему времени все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
12 апреля в Тюмени прошла операция по задержанию приверженцев запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которые готовили теракт.
Боевиков обнаружили в одном из частных домов. В ответ на предложение сдаться они также открыли стрельбу, после чего правоохранители нейтрализовали злоумышленников.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.