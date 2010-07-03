В Астрахани задержали подозреваемых в создании экстремистского сообщества

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Следственный комитет возбудил уголовное дело о создании экстремистской группировки в Астраханской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"Возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Астраханской области, а также одного жителя Краснодарского края. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Организация экстремистского сообщества, вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества", – говорится в сообщении.

Отмечается, что трое подозреваемых создали в Астрахани экстремистскую группировку, в которой изучали, как правильно обращаться с оружием, проводили различные тактические тренировки, а также изучали разные шифры при общении. Помимо этого, подозреваемые изготавливали взрывчатые вещества и пытались приобрести огнестрельное оружие.

По данным следствия, в ходе обысков у подозреваемых были изъяты взрывчатые вещества, "коктейли Молотова", различная литература по изучению формул для изготовления взрывчатых веществ, экипировка, ножи, фашистская атрибутика, противогазы, а также пневматическое оружие.

К настоящему времени все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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