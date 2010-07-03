В Кольчугине жители вернулись домой после ликвидации боевиков

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Жители домов, расположенных вблизи с местом проведения контртеррористической операции в городе Кольчугино, вернулись в свои квартиры.

"Люди примерно час назад (около 06:00 мск) вернулись домой. Сейчас занимаемся подключением домов к инфраструктуре. Пострадавших строений среди зданий, прилегающих к дому, где проводилась спецоперация, нет", – цитирует ТАСС главу местной администрации Максима Барашенкова.

При этом режим контртеррористической операции (КТО) продолжает действовать в городе.

Ранее сообщалось, что силовики нейтрализовали двух боевиков в городе Кольчугино Владимирской области. Операция проводилась с 00.35 мск 22 мая. На предложение сложить оружие и сдаться преступники открыли стрельбу. В ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем они были нейтрализованы.

В НАК отметили, что боевики "являлись сторонниками одной из террористических организации и готовили теракт в месте массового скопления людей".

