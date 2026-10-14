14 октября, 05:13Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении уже 126 летевших на Москву беспилотников
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Еще 21 беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к Москве, был уничтожен средствами противовоздушной обороны. О новых сбитых дронах сообщил Сергей Собянин в MAX.
С учетом предыдущих сообщений градоначальника об уничтожении 105 аппаратов общее число сбитых беспилотников с вечера 13 октября увеличилось до 126.
Атака повлияла на работу столичных аэропортов. Росавиация ввела ограничения на взлет и посадку самолетов в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.
Из-за мер более 30 воздушных судов, следовавших в Москву, перенаправили на другие маршруты.