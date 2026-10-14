Собянин сообщил об уничтожении уже 126 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще 21 беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к Москве, был уничтожен средствами противовоздушной обороны. О новых сбитых дронах сообщил Сергей Собянин в MAX.

С учетом предыдущих сообщений градоначальника об уничтожении 105 аппаратов общее число сбитых беспилотников с вечера 13 октября увеличилось до 126.

Атака повлияла на работу столичных аэропортов. Росавиация ввела ограничения на взлет и посадку самолетов в Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском.

Из-за мер более 30 воздушных судов, следовавших в Москву, перенаправили на другие маршруты.