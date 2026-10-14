Автоэксперт Ашурков: менять резину нужно при температуре ниже 5–7 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Переходить на зимние шины рекомендуется, когда среднесуточная температура воздуха несколько дней подряд держится ниже 5–7 градусов. Ждать первого снега не стоит, поскольку на холоде летняя резина теряет эластичность и хуже сцепляется с дорогой. Об этом ТАСС рассказал руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Эксперт посоветовал ориентироваться не на дневные показатели, а на среднесуточную температуру. Проверить ее можно на сайте Гидрометцентра России и в онлайн-сервисах с подробным прогнозом погоды.

По словам Ашуркова, состав летних шин рассчитан на теплую погоду. При похолодании резина становится жестче, из-за чего ухудшается сцепление с дорожным покрытием. В зимних шинах больше каучука и специальных смол, которые помогают сохранять эластичность при низких температурах.

Ашурков также предупредил об увеличении тормозного пути на холодном мокром асфальте. По его оценке, при использовании затвердевшей летней резины он может вырасти на 20–30%. На утренней наледи водителю также сложнее вовремя остановиться или безопасно пройти поворот.

При этом эксперт призвал не спешить с заменой шин после первых холодных суток. По его словам, решение стоит принимать после нескольких дней устойчивого похолодания, когда среднесуточная температура стабильно опускается ниже рекомендуемого порога.

Ранее сообщалось, что в России за год услуги шиномонтажа подорожали на 10–15%. На рост цен повлияли инфляция и подорожание мелких комплектующих, необходимых для шиноремонтных работ.

