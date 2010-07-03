СК завел дело на мужчину, который напал на сотрудников Росгвардии

Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Тюмени, который напал с травматическим пистолетом на сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает сайт Следственного комитета (СК).

Мужчина подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Максимальная санкция по этой статье составляет 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.

По версии следствия, 10 августа двое сотрудников Росгвардии остановили для проверки подозреваемого, который ехал на велосипеде. Мужчина бросил велосипед и скрылся в лесу.

Правоохранители потребовали у него выйти и показать документы. Мужчина в ответ произвел несколько выстрелов из травматического пистолета. Одного из сотрудников он ранил.

Росгвардейцы в ответ применили табельное оружие. Подозреваемый был ранен в ногу.

Затем при досмотре у него были изъяты два ножа, травматический и сигнальный пистолеты. Подозреваемый задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

