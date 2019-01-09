Селфи с пистолетом чуть не убило девочку из Мытищ

Подмосковные следователи начали проверку после ЧП в Мытищах, где 13-летняя девочка случайно выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
5 января школьница решила сфотографировать себя на втором этаже дачного дома. В качестве реквизита для снимка она взяла огнестрельное оружие отца, не спросив разрешения.
"В процессе фотографирования себя на фотокамеру, встроенную в мобильный телефон, по собственной неосторожности нажала на спусковой крючок пистолета, и тем самым случайно выстрелила себе в область лица", – отметили в ведомстве.
В итоге девочка попала в больницу с ранением и переломом нижней челюсти. А вот ее отца, имевшего разрешения на хранение и ношение, привлекли к административной ответственности за ненадлежащее хранение травматики.
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