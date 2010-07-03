Дорожный конфликт со стрельбой произошел на Варшавском шоссе

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Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе во время дорожного конфликта на Варшавском шоссе, сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что в ходе дорожного конфликта неизвестный ранил ее знакомого в шею из предмета, похожего на пистолет. Потерпевшего госпитализировали.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело статье "Хулиганство".

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В начале сентября дорожный конфликт произошел на 8-м километре МКАД. Между водителями разгорелся спор, в ходе которого один из них использовал, предположительно, газовое оружие. Злоумышленник выстрелил, после чего сел за руль и скрылся с места происшествия.