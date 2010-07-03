Дорожный конфликт со стрельбой произошел на МКАД

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Дорожный конфликт между двумя водителями произошел на 8-м километре МКАД, сообщает ТАСС.

По данным полиции, инцидент произошел около 07:00. Между водителями разгорелся спор, в ходе которого один из них использовал, предположительно, газовое оружие. Злоумышленник выстрелил, после чего сел за руль и скрылся с места происшествия.

Сотрудники МВД разыскивают правонарушителя. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

В июле очевидцы сообщили о перестрелке в одном из дворов поселения Внуковское. По их словам, они видели, как двое крепких мужчин одели наручники на третьего и пытались затащить его в автомобиль. За мужчину якобы вступился один из соседей, причем для урегулирования конфликта он несколько раз выстрелил из пистолета.

