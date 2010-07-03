Мужчина из ревности застрелил жену на северо-западе столицы

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На северо-западе столицы 53-летний мужчина из ревности убил жену. Возбуждено уголовное дело, говорится на сайте СУ СК по городу.

Преступление было совершено утром 12 сентября.

"Мужчина, находясь в квартире на улице Маршала Тухачевского, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, произвел не менее двух выстрелов в 39-летнюю супругу. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

В популярных телеграм-каналах сообщили, что мужчина признался в убийстве и пояснил, что сильно любил жену. Он выстрелил в женщину из пистолета ТТ.

В середине августа семейная драма на востоке столицы закончилась стрельбой. Обиженный муж убил тещу и ранил тестя, а затем застрелился. При этом родственники пришли, чтобы просто поговорить.

