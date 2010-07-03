СК попросит суд арестовать подозреваемого в стрельбе в Ростовской области

Следственные органы в Ростовской области намерены просить суд арестовать одного из подозреваемых в убийстве пятерых человек в Орловском районе, где 22 октября произошла перестрелка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное следственное управление СК РФ.
"Намерены заявить ходатайство об аресте подозреваемого. У нас есть двое суток", – сказал собеседник агентства.
Правоохранители ранее задержали одного из подозреваемых. Им оказался 39-летний мужчина.
"На территории района и близлежащих поселений продолжают проводиться необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание лиц, подозреваемых в совершении убийства", – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону. Следователи опубликовали видео с места убийства.
В результате перестрелки погибли пять человек. Помимо этого, двое пострадали, их госпитализировали.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, ссора случилась между жителями хутора из-за участков для выпаса скота. Уточняется, что конфликт был связан с длительной судебной тяжбой. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
12 октября конфликт со стрельбой произошел в кафе в центре Москвы. Одного человека ранили из травматического оружия.
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