В результате перестрелки в Ростовской области погибли пять человек

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Пять человек погибли и двое получили ранения в результате перестрелки в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным полиции, конфликт между местными жителями возник из-за участков для выпаса скота, после чего началась стрельба из охотничьего оружия, передает РИА Новости.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства инцидента. Устанавливаются личности всех участников конфликта со стрельбой. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее на юго-востоке Москвы рогвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил стрельбу из травматического пистолета во дворе дома. О стрельбе сообщил охранник одного из предприятий, он услышал выстрелы рядом с жилыми домами.

