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30 сентября, 12:59

Происшествия

12 человек пострадали при атаке ВСУ на Трубчевск в Брянской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские военные нанесли удар по городу Трубчевску в Брянской области. Ранения получили 12 человек, в том числе девять студентов, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

"Один из ребят в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, они доставлены в больницу", – говорится в публикации.

Ковальчук призвал местных жителей соблюдать меры предосторожности: не поднимать незнакомые предметы и сообщать о подозрительных находках в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 112.

Ранее женщина погибла в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины в селе Березовка Борисовского округа Белгородской области. По данным оперштаба, она получила тяжелые ранения от детонации взрывного устройства на территории домовладения. Пострадавшую госпитализировали, однако врачи не смогли ее спасти.

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