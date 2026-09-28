Три предприятия загорелись на Кубани после падения обломков БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожары на трех предприятиях гражданской инфраструктуры произошли в Краснодарском крае. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на оперативный штаб региона.

Причиной возгораний стало падение обломков беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас на местах работают оперативные и специальные службы. Специалисты принимают меры для ликвидации последствий.

Ранее спасателям удалось полностью потушить лесной пожар площадью 0,1 гектара, возникший в районе Джанхота под Геленджиком. Возгорание произошло в результате падения обломков дрона. В результате никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.