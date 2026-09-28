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28 сентября, 11:11

Транспорт

Более 60 указателей установили к открытию нового здания Музея транспорта Москвы

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

К открытию Музея транспорта Москвы в здании Гаража Константина Мельникова установили более 60 обновленных навигационных элементов. Они появились на трех станциях метро и МЦД, четырех улицах и Ленинградском вокзале, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, пассажирам трех маршрутов наземного транспорта стало намного проще ориентироваться, так как они теперь проходят через одноименную с музеем остановку.

Кроме того, теперь инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) бесплатно сопровождают посетителей: для этого нужно оставить заявку за 24 часа до отправления. Для пешеходов обновили навигацию на четырех улицах, а ближайшую к музею остановку переименовали.

Новое здание добавили на карту в раздел "Город" приложения "Метро Москвы". Кроме того, пассажирам подсказывают ближайшие выходы со станций "Комсомольская" и городского вокзала Площадь трех вокзалов. О музее также информируют с помощью цифровых стел в метро и элементов навигации на Ленинградском вокзале.

Музей транспорта Москвы расположен на Новорязанской улице, 27. В интерактивной форме он рассказывает о транспорте столицы – от конки XIX века до беспилотных технологий. Билеты рекомендуется приобретать заблаговременно онлайн.

Ранее сообщалось, что с 14 по 20 ноября в Москве состоится 20-я "Транспортная неделя". Ключевая тема – обновленная Транспортная стратегия России до 2050 года. Программу откроют молодежные мероприятия.

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