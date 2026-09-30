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30 сентября, 12:10

Происшествия

Пилоты экстренно севшего самолета Flydubai являются подданными Омана и ОАЭ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пилоты экстренно севшего в аэропорту Саудовской Аравии самолета Flydubai являются подданными Омана и ОАЭ, передает 14-й телеканал Израиля.

По данным журналистов, виновником инцидента был оманец – он мог попытаться устроить авиакатастрофу, но этому помешал другой пилот.

В настоящий момент второго пилота самолета допрашивают, отметил 12-й канал израильского телевидения, сославшись на высокопоставленного чиновника. При этом появляется все больше признаков, которые указывают на то, что мужчина собирался захватить управление лайнером и разбить его вместе с пассажирами.

"Удалось предотвратить катастрофу огромных масштабов", – подчеркнули журналисты.

30 сентября рейс, направлявшийся из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал 7700 о ЧС на борту, а затем 7500, означающий, что судно захватили. После этого борт пропал с радаров. Из-за того что самолету запретили посадку в Израиле, рейс перенаправили в Саудовскую Аравию, где позже авиасудно смогло приземлиться. Тогда же стало известно, что причиной случившегося стала драка между пилотами.

В СМИ появляются разные предположения о причинах конфликта. Изначально сообщалось, что самолетом управляли пилоты из России и Украины, причем вторым пилотом был именно украинец.

По одной из версий, кто-то из них вывел самолет в пике с 30 до 15 тысяч футов. Другой пилот вступил с ним в драку. При этом одна из пассажирок рассказала, что злоумышленник попытался напасть на пилота с ножом, но израильские пассажиры смогли взять ситуацию под контроль.

Другая женщина, в свою очередь, сообщила, что в салоне были слышны крики. Когда дверь кабины пилотов удалось открыть, было видно кровь раненного. Она тоже утверждает, что нападавшего обезвредили именно пассажиры.

Есть еще одна версия, согласно которой посадить самолет смогли другие пилоты. Они находились на борту как пассажиры.

Позже в израильских органах безопасности указали, что страна рассматривает инцидент в том числе как попытку террористического акта.

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