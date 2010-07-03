СК просит арестовать подозреваемого в убийстве двух человек в ТиНАО

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Следствие ходатайствует об аресте Сергей Сазонов, подозреваемого в убийстве двух человек на территории ТиНАО, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.

По версии следствия, задержанный сотрудник хостела в деревне Дудкино, ранним утром, 22 октября, будучи пьяным, нанес ножевые ранения 20-летней беременной супруге своего коллеги, а затем 47-летнему постояльцу хостела. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.



Причиной конфликта стало то, что жильцы отказались дать мужчине деньги в долг. Еще четверых он ранил, когда те пытались остановить нападавшего. Им оказали медицинскую помощь.

В отношении задержанного уроженца Кургана 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Большинство обитателей хостела были приезжими из разных регионов страны. Один из постояльцев рассказал, что нападение произошло, когда "многие уже собирались на работу".

Журналистам также удалось отыскать предполагаемую возлюбленную Сазонова. Ей оказалась жительница Жаворонков по имени Анна. С ней мужчина познакомился в интернете и даже какое-то время прожил вместе.

Также в СМИ появилась информация, что Сергей Сазонов в столице был разнорабочим: на профильном сайте, предлагающем различные услуги, у него есть анкета, в которой мужчина предлагает за деньги вывезти мусор или провести земляные работы.

Москве 24 удалось связаться со знакомыми предполагаемого налетчика. С их слов, подозреваемый в убийстве провел свое детство в детском доме и "всю жизнь воровал", за что и получил первый срок в 2014-2015 годах.