СК просит арестовать подозреваемого в убийстве двух человек в ТиНАО

16:45
Фото: соцсети
Следствие ходатайствует об аресте Сергей Сазонов, подозреваемого в убийстве двух человек на территории ТиНАО, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Москве.
По версии следствия, задержанный сотрудник хостела в деревне Дудкино, ранним утром, 22 октября, будучи пьяным, нанес ножевые ранения 20-летней беременной супруге своего коллеги, а затем 47-летнему постояльцу хостела. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.
Причиной конфликта стало то, что жильцы отказались дать мужчине деньги в долг. Еще четверых он ранил, когда те пытались остановить нападавшего. Им оказали медицинскую помощь.
В отношении задержанного уроженца Кургана 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Большинство обитателей хостела были приезжими из разных регионов страны. Один из постояльцев рассказал, что нападение произошло, когда "многие уже собирались на работу".
Журналистам также удалось отыскать предполагаемую возлюбленную Сазонова. Ей оказалась жительница Жаворонков по имени Анна. С ней мужчина познакомился в интернете и даже какое-то время прожил вместе.
Также в СМИ появилась информация, что Сергей Сазонов в столице был разнорабочим: на профильном сайте, предлагающем различные услуги, у него есть анкета, в которой мужчина предлагает за деньги вывезти мусор или провести земляные работы.
Москве 24 удалось связаться со знакомыми предполагаемого налетчика. С их слов, подозреваемый в убийстве провел свое детство в детском доме и "всю жизнь воровал", за что и получил первый срок в 2014-2015 годах.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: