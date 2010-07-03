Мужчина убил ножом двух человек и ранил четверых в ТиНАО

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Мужчина нанес смертельные ножевые ранения двум людям и ранил еще четверых в деревне Дудкино в ТиНАО.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка полиции, инцидент произошел утром 22 октября. Отмечается, что мужчина зашел в один из домов и потребовал от жильцов передать ему денежные средства.

Получив отказ, злоумышленник нанес ножевые ранения шестерым гражданам, двое из которых скончались. В ведомстве добавили, что подозреваемый задержан сотрудниками полиции и передан органам следствия.

По данным телеграм-каналов, напавшему 26 лет, а погибшие и пострадавшие – его знакомые. Якобы он пришел к ним просить в долг, но, услышав отказ, напал с ножом.

Ранее в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина нанес ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением груди.