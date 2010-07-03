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Происшествия

02:57

Дело возбудили после нападения с ножом в Зеленограде

происшествия город

Фото: 77.мвд.рф

Полиция возбудила уголовное дело после причинения ножевых ранений мужчине в Зеленограде.

Как сообщили в пресс-службе МВД по городу, по подозрению в нападении задержан ранее судимый 44-летний гражданин. Мотивы нападения устанавливаются.

Инцидент произошел 13 октября а улице Крупской. 29-летний мужчина обратился на контрольно-пропускной пункт ГИБДД в Зеленограде после атаки неизвестного.

Следователи ранее объявили в розыск мужчину, который подозревается в убийстве диджея в кафе в Ленинградской области.

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