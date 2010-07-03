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Происшествия

00:15

Мужчина скончался после удара ножом в Сергиевом Посаде

происшествия криминал

Фото: depositphotos/blinow61

Мужчина нанес удар ножом в область шеи пассажиру электропоезда на станции "Сергиев Посад" Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД).

По данному факту возбудили уголовное дело в отношении жителя Кирова, сообщили Агентству "Москва" в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета (СК).

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на понедельник, 7 октября на железнодорожной платформе в ходе конфликта. Отмечается, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший был доставлен в больницу, однако во время операции скончался. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Мужчину ранее ранили ножом в подъезде дома в столичном районе Северное Бутово. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

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