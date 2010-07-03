Мужчину ударили ножом в центре Москвы

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Мужчина в центре столицы ударил ножом мужа дочери. Об этом Агентству "Москва" сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 25 сентября в квартире в Староконюшенном переулке на почве личной неприязни.

Как выяснили оперативники, 49-летний хозяин жилища нанес 31-летнему мужчине колото-резаное ранение в спину.

Мужчину ранее ранили ножом в подъезде дома в столичном районе Северное Бутово. Злоумышленник скрылся с места происшествия.