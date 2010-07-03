Москвичка получила ножевое ранение, готовя бутерброд

В квартире на улице Марксистской 36-летняя столичная жительница нанесла сама себе ножевое ранение в процессе готовки, передает Агентство "Москва".
Отмечается, что женщина находилась в гостях у знакомого и делала себе бутерброд. По неосторожности она воткнула нож в собственный живот.
Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Сама она заявила, что претензий ни к кому не имеет.
Ранее полиция задержала безработного мужчину 1988 года рождения, подозреваемого в убийстве женщины 1978 года рождения на северо-востоке столицы. Тело с колото-резаными ранами шеи и груди обнаружили в квартире на улице Сухонской. По данным полицейских, во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил потерпевшую ножом. От полученных ран пострадавшая скончалась на месте.
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