Безработный зарезал женщину в Южном Медведкове

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва". В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Тело гражданки 1978 года рождения с колото-резаными ранами шеи и груди обнаружили в ночь на 21 августа в квартире на улице Сухонской.

Прибывшие на место оперативники задержали безработного мужчину 1988 года рождения. По данным полицейских, во время ссоры подозреваемый несколько раз ударил потерпевшую ножом. От полученных ран женщина скончалась на месте.

30 июля суд в Москве приговорил к девяти годам колонии строгого режима мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения избил до смерти бывшую супругу.