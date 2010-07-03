В Подмосковье мужчину осудили за убийство и нападение на сотрудника СИЗО

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Мособлсуд приговорил 27-летнего жителя Раменского района Андраника Варданяна к 25 годам лишения свободы за убийство, покушение на убийство трех человек и нападение на сотрудника СИЗО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета России по области Ольгу Врадий.

"Следствием и судом установлено, что 10 апреля 2017 года Варданян, находясь рядом с кафе в городском округе Домодедово, в ходе конфликта совершил убийство мужчины и покушение на убийства еще трех мужчин, произведя в них выстрелы из огнестрельного оружия", – заявила Врадий.

Помимо этого, обвиняемый 17 марта 2016 года во время отбывания срока в СИЗО-2 УФСИН России облил кипятком сотрудника изолятора, вследствие чего тот получил термический ожог.

Врадий пояснила, что в ходе следственных мероприятий было допрошено более 50 свидетелей, проведено около 20 экспертиз. Первые 10 лет Варданян будет отбывать срок в тюрьме, после его переведут в исправительную колонию строгого режима.

