Пенсионер получил девять лет за убийство бывшей супруги в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Суд в Москве приговорил к девяти годам колонии строгого режима мужчину, который избил до смерти бывшую супругу.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, такое решение вынесла коллегия присяжных заседателей.

23 февраля 66-летний житель столицы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил бывшую супругу.

Он нанес пострадавшей телесные повреждения, в результате чего женщина скончалась на месте происшествия.

Ранее сотрудники полиции обнаружили в московской квартире тело 41-летней женщины с 26 ножевыми ранениями.