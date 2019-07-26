Что известно о кровавой расправе на детской площадке в Раменском

Днем 25 июля в подмосковном городе Раменское произошло страшное происшествие. Мужчина нанес женщине не менее 20 ножевых ранений – прямо на детской площадке, где та гуляла со своей маленькой дочерью. Мотив преступления – ревность. От полученных травм женщина скончалась на месте. Нападавший был арестован. Рассказываем подробности ЧП в Подмосковье.

"С размаху ударил первый раз, потом второй"

Фото: скриншот телеканала Москва 24

На улице было еще светло, когда 25-летняя Наталья Басова отправилась на детскую площадку со своей маленькой дочкой – прямо у дома, на улице Лесной. Помимо них, на каруселях играли и другие дети – под бдительным присмотром своих родителей.

Оживленное время на детской площадке и множество свидетелей не остановили обидчика женщины, как и камера наблюдения, которая во всех подробностях зафиксировала его действия.

На записи виден крупный мужчина, одетый в темный костюм, на голове – кепка. По словам очевидцев, он вышел из белого автомобиля, который припарковал практически вплотную к площадке. Камера зафиксировала, как он уверенным шагом направляется к лавочке, на которой сидела Наталья, а по пути достает что-то из кармана. Дальше события разворачивались с молниеносной скоростью: мужчина подсаживается к потерпевшей и уже через секунду начинает наносить удары.



Подозреваемого в убийстве женщины в Раменском доставили в суд

На площадке не сразу заметили неладное. Только когда обидчик повалил женщину на землю, испуганные родители схватили своих детей и бросились врассыпную. Тем временем мужчина, сделав свое дело и оставив Наталью на земле, спокойно ушел с детской площадки, сел в тот же самый автомобиль и скрылся.

Суммарно убийца нанес Наталье не менее 20 ударов ножом. От полученных ранений Наталья скончалась на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Некоторые очевидцы событий утверждают, что убийца сразу напал на женщину – без разговоров.





свидетель происшествия Он к ней подошел. Даже ничего не говорил. Просто с размаху первый раз ударил, потом второй. Она, как говорили, еще минут 15 была жива, пока ехала скорая. Несколько ножевых ранений было в шею, потом в живот и грудь. Все сильно испугались. Прошло очень мало времени – никто даже не сообразил, что делать. Все побежали за детьми – все родители метнулись к качелям. У всех был сильный шок, никто ничего не мог сделать.

Действительно, судя по видео, если диалог и состоялся, то длился он не более секунды. Однако другие очевидцы утверждают, что конфликт все-таки был, причем сопровождался руганью и матом.

По данным СМИ, свидетелем происшествия стала маленькая дочь Натальи. "Мои дети гуляли там, прибежали домой в истерике и слезах. Я сама до сих пор отойти не могу", – рассказала журналистам местная жительница Анастасия Полетаева, которая была знакома с убитой. Она добавила, что видела дочку Натальи после происшествия: та сначала сидела на руках у какой-то женщины, а потом ее забрали медики. В Следственном комитете подтвердили, что девочка действительно сначала была доставлена в больницу.

"К ней приезжал ревнивый любовник"

Согласно сообщению СК, личность нападавшего была установлена практически сразу. Его тут же объявили в розыск. Знакомые утверждали, что Наталья состояла в отношениях с ним.

"Наталья была очень красивая, к ней приезжал ревнивый любовник. Они были в отношениях долгое время", – поделилась с журналистами та же местная жительница Анастасия Полетаева.

А подруга Натальи, Надежда Лежукова, рассказала, что девушка мечтала о тихом семейном счастье, и у нее, естественно, были поклонники. "Все искала мужа и, наверное, отца для своей дочки", – пояснила она, хотя и отметила, что ни про какого мужчину в последнее время от погибшей ничего не слышала.

Подруга добавила, что Наталья работала в детском саду, куда устроила и свою дочь. Однако коллега убитой, Светлана, рассказала телеканалу Москва 24, что девушка уволилась и в последнее время занималась продажей антиквариата: "Она два года проработала. Очень довольная ушла. Пока работали вместе, мужа у нее не было. Буквально недавно мы с ней переписывались, она рассказала, что занимается какой то скупкой старинных вещей".

А вот жители дома в Раменском, где Наталья снимала квартиру, мало что смогли о ней рассказать. Они пояснили, что к ним девушка переехала всего месяц назад, однако ничего плохого за ней замечено не было. "Не было у нас ни стычек, ни ссор. Не видел, чтобы вообще с кем-то ссорились. У нас вообще подъезд спокойный", – рассказал телеканалу Москва 24 сосед убитой. Кроме того, понятые, которые присутствовали на осмотре у убитой дома, отметили, что квартира "чистая", "там все хорошо".

Дочь погибшей в настоящее время отпустили из больницы. Она находится дома у своей тети. "Какое у нее сейчас состояние, сказать трудно, но, я думаю, по-прежнему у ребенка шок, и вряд ли она от этой травмы отойдет. Дальше вся помощь девочке будет оказана, в том числе, при необходимости, помощь психологов. Они приезжие из Тамбовской области, и мы готовы предоставить любую помощь и девочке, и родственникам", – рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она добавила, что, скорее всего, ребенок останется на попечении у своей тети.

"Убил из-за ревности"

Фото: телеграм-канал Hue

Предполагаемый убийца попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов на автомобиле каршеринга. С целью его поимки сотрудниками МВД был введен план "Перехват".

Сначала удалось обнаружить только автомобиль предполагаемого обидчика. Мужчина бросил машину в Ногинске. Затем оперативники смогли определить местонахождение его самого.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ДПС МУ МВД России "Ногинское" обратили внимание на мужчину, схожего по приметам с подозреваемым, одежда которого была вывернута наизнанку, и задержали его", – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова. Предполагаемый злоумышленник пытался скрыться в лесополосе в Ногинском районе. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что во время задержания мужчина оказывал активное сопротивление. Позже МВД опубликовало видео, где подозреваемый уже лежит на земле, его сковывают наручниками.

Видео: СК РФ

При личном досмотре у мужчины обнаружили нож, а при обыске в квартире – два метательных ножа. Как рассказал сам задержанный на допросе, он всегда носит с собой холодное оружие.

Позже сотрудники правоохранительных органов установили, что подозреваемый – мужчина 1981 года рождения Артем Шустов – ранее судимый за незаконный оборот оружия. Во время допроса он согласился сотрудничать со следствием: рассказал о мотивах и написал чистосердечное признание. Кроме того, проверяется информация о его причастности к еще одному убийству девушки, совершенному в 2014 году в Крыму.

Видео: МВД РФ



Артем Шустов подозреваемый Из ревности убил человека. Свою девушку, Наталью... Я с ней встретился, она меня оскорбила, у меня всегда нож с собой.

Мужчина заявил, что знал Басову год. Они действительно состояли в отношениях, и повод для убийства оказался абсолютно бытовым – ревность.

26 июля следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В результате Раменский городской суд арестовал Шустова на два месяца.

В свою очередь, в СК по Московской области добавили, что следователи продолжают сбор и закрепление полученной доказательственной базы. "Назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз, планируется назначение психолого-психиатрической", – рассказала журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.