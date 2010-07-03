"Все побежали за детьми". Очевидец – об убийстве на детской площадке

Женщина, получившая множественные ножевые ранения в подмосковном Раменском, была жива до приезда скорой помощи. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал очевидец.

"Он к ней подошел. Даже ничего не говорил. Просто с размаху первый раз ударил, потом второй. Она, как говорили, еще минут 15 была жива, пока ехала скорая. Несколько ножевых ранений было в шею, потом в живот и грудь. Все сильно испугались. Прошло очень мало времени – никто даже не сообразил, что делать. Все побежали за детьми – все родители метнулись к качелям. У всех был сильный шок, никто ничего не мог сделать", – рассказал свидетель происшествия.

Также очевидцы утверждают, что мужчина преследовал свою жертву несколько месяцев. Видели, как он за ней ходил и пытался общаться.

Ранее соседи убитой в Раменском девушки сообщили, что на нее напал ее бывший сожитель. По словам очевидцев, перед самым убийством они ругались, звучала нецензурная брань, а потом он достал нож.

Известно, что девушка раньше работала в детском саду. Ее бывшая коллега пояснила, что та была няней. "Я как раз из декрета вышла, и она у нас два года работала. А в прошлом году она ушла. Пока мы с ней работали, у нее мужа не было. Буквально недавно с ней переписывались, она говорила, что занимается скупкой старинных вещей, и спрашивала у меня, есть ли у меня что-то старое. Я спросила, зачем тебе. Она сказала – я скупаю", – поделилась она.

Убийство произошло на детской площадке 26 июля. Мужчина нанес своей жертве не менее 20 ножевых ранений ножом и скрылся. Все это произошло на глазах у ее ребенка.

На видео, которое было опубликовано в Telegram-каналах, видно, что девушка во время нападения сидела на скамейке и не смогла оказать сопротивления преступнику.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1981 года рождения. Он уже признался в содеянном, написал чистосердечное признание и выразил готовность сотрудничать со следствием. Мужчина отметил, что совершил убийство из ревности. По его мнению, жертва изменяла ему.

Дочь убитой находится у тети. "Какое у нее сейчас состояние, сказать трудно, но, я думаю, по-прежнему у ребенка шок и вряд ли она от этой травмы отойдет. Дальше вся помощь девочке будет оказана, в том числе, при необходимости, помощь психологов. Они приезжие из Тамбовской области, и мы готовы предоставить любую помощь и девочке, и родственникам", – сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она также добавила, что перед этим девочка провела ночь в больнице под наблюдением врачей.

