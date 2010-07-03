"Ругались и матерились". Соседи убитой в Раменском девушки рассказали о происшествии

Задержанный за убийство женщины на детской площадке признал вину

Соседи убитой в Раменском девушки рассказали телеканалу Москва 24, что на нее напал ее бывший сожитель. По словам очевидцев, перед самым убийством они ругались, звучала нецензурная брань, а потом он достал нож.

Погибшая Наталья Басова жила в доме рядом с детской площадкой, где произошел конфликт. Соседи девушки говорят, что квартиру она здесь снимала около месяца, поэтому они о ней практически ничего не знают.

"Нормальные, адекватные люди. Не было у нас ни стычек, ни ссор. Не видел, чтобы вообще с кем-то ссорились. У нас вообще подъезд спокойный", – рассказал сосед убитой.

Известно, что Басова раньше работала в детском саду. Ее бывшая коллега Светлана пояснила, что девушка была няней.

"Я как раз из декрета вышла, и она у нас два года работала. А в прошлом году она ушла. Пока мы с ней работали, у нее мужа не было. Буквально недавно с ней переписывались, она говорила, что занимается скупкой старинных вещей, и спрашивала у меня, есть ли у меня что-то старое. Я спросила, зачем тебе. Она сказала – я скупаю", – поделилась она.

Понятые, побывавшие в квартире девушки, ничего подозрительного не заметили. "Нормальная квартира, чистая. Наша квартира, советская", – сказал один из них.

Убийство произошло на детской площадке. Мужчина нанес своей жертве не менее 20 ножевых ранений и скрылся. От полученных травм она скончалась на месте. Все это произошло на глазах у ее маленькой дочери. Известно, что убитую зовут Наталья, ей было 25 лет. Работала девушка в детском саду, а также занималась продажей антиквариата.

Подозреваемый в убийстве женщины уже признался в содеянном, написал чистосердечное признание и выразил готовность сотрудничать со следствием. Мужчина отметил, что совершил убийство из ревности. По его мнению, жертва изменяла ему.

Задержанный мужчина 1981 года рождения пытался скрыться на каршеринговом автомобиле. С целью задержания злоумышленника был введен план "Перехват". Его удалось задержать спустя несколько часов в Ногинском районе. Ему вменяют статью "Убийство", но следствие решает вопрос о переквалификации ему обвинения на "Убийство с особой жестокостью".

Дочь убитой находится у тети. Какое у нее сейчас состояние, не уточняется. По словам уполномоченной по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, скорее всего, у ребенка шок, и вряд ли она от этой травмы отойдет.