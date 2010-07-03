"У ребенка шок". Омбудсмен рассказала о дочери убитой в Раменском женщины

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Дочь убитой на детской площадке в подмосковном Раменском женщины находится у тети. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову.

"Какое у нее сейчас состояние, сказать трудно, но, я думаю, по-прежнему у ребенка шок и вряд ли она от этой травмы отойдет. Дальше вся помощь девочке будет оказана, в том числе, при необходимости, помощь психологов. Они приезжие из Тамбовской области, и мы готовы предоставить любую помощь и девочке, и родственникам", – сказала Мишонова.

Она также добавила, что перед этим девочка провела ночь в больнице под наблюдением врачей.

"Сейчас рассматриваются возможные варианты устройства ребенка. Вероятнее всего, малышка останется у своей тети", – сообщила омбудсмен.

Убийство произошло на детской площадке. Мужчина нанес своей жертве не менее 20 ножевых ранений и скрылся. От полученных травм она скончалась на месте. Все это произошло на глазах у ее маленькой дочери. Известно, что убитую зовут Наталья, ей было 25 лет. Работала девушка в детском саду, а также занималась продажей антиквариата.

Подозреваемый в убийстве женщины уже признался в содеянном и написал чистосердечное признание, а также выразил готовность сотрудничать со следствием. Мужчина отметил, что совершил убийство из ревности. По его мнению, жертва изменяла ему.

Задержанному мужчине 1981 года рождения вменяют статью "Убийство", но следствие решает вопрос о переквалификации ему обвинения на "Убийство с особой жестокостью".

Его также проверяют на причастность к еще одному убийству, произошедшему ранее в Крыму. Также известно, что он был судим за участие в массовых беспорядках.

