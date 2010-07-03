Задержанный за убийство женщины на детской площадке признал вину

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском написал чистосердечное признание и выразил готовность сотрудничать со следствием, сообщает ТАСС.

Мужчина отметил, что совершил убийство из ревности. По его мнению, его жертва изменяла ему.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что задержанного проверяют на причастность к еще одному убийству, произошедшему ранее в Крыму. Также известно, что он был судим за участие в массовых беспорядках.

Видео: МВД

Сейчас задержанному вменяют статью "Убийство", но следствие решает вопрос о переквалификации ему обвинения на "Убийство с особой жестокостью".

Ребенок убитой женщины находится в больнице под присмотром тети. Следователи уже осмотрели квартиру потерпевшей, допросили свидетелей и ее знакомых.

Расправа произошла на детской площадке. Мужчина нанес своей жертве не менее 20 ножевых ранений ножом и скрылся. От полученных травм она скончалась на месте. Все это произошло на глазах у ее маленького сына. Известно, что убитую зовут Наталья, ей было 25 лет. Работала девушка в детском саду, а также занималась продажей антиквариата.

На видео, которое было опубликовано в Telegram-каналах, видно, что девушка во время нападения сидела на скамейке и не смогла оказать сопротивления преступнику. В распоряжении телеканала Москва 24 появились эксклюзивные кадры с места убийства.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1981 года рождения. Он пытался спрятаться в лесополосе под Ногинском. Автомобиль подозреваемого Hyundai Solaris изъяли и поместили на спецстоянку.

