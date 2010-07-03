Задержанный за убийство женщины на детской площадке признал вину

08:52
08:52
Поделиться в социальных сетях:
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском написал чистосердечное признание и выразил готовность сотрудничать со следствием, сообщает ТАСС.
Мужчина отметил, что совершил убийство из ревности. По его мнению, его жертва изменяла ему.
Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что задержанного проверяют на причастность к еще одному убийству, произошедшему ранее в Крыму. Также известно, что он был судим за участие в массовых беспорядках.вменяют статью "Убийство", но следствие решает вопрос о переквалификации ему обвинения на "Убийство с особой жестокостью".
Ребенок убитой женщины находится в больнице под присмотром тети. Следователи уже осмотрели квартиру потерпевшей, допросили свидетелей и ее знакомых.
Расправа произошла на детской площадке. Мужчина нанес своей жертве не менее 20 ножевых ранений ножом и скрылся. От полученных травм она скончалась на месте. Все это произошло на глазах у ее маленького сына. Известно, что убитую зовут Наталья, ей было 25 лет. Работала девушка в детском саду, а также занималась продажей антиквариата.
На видео, которое было опубликовано в Telegram-каналах, видно, что девушка во время нападения сидела на скамейке и не смогла оказать сопротивления преступнику. В распоряжении телеканала Москва 24 появились эксклюзивные кадры с места убийства.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1981 года рождения. Он пытался спрятаться в лесополосе под Ногинском. Автомобиль подозреваемого Hyundai Solaris изъяли и поместили на спецстоянку.
Убивший свою сожительницу на детской площадке в Раменском оказался рецидивистом
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: