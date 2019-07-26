Подозреваемого в убийстве девушки в Раменском арестовали

Фото: телеграм-канал Mash

Подозреваемого в убийстве девушки на детской площадке в Раменском арестовали на два месяца, сообщает Агентство "Москва". Решение вынес Раменский городской суд.

"А. Шустов арестован", – сказали в суде.

В свою очередь, в СК по Московской области добавили, что следователи продолжают сбор и закрепление полученной доказательственной базы. "Назначено проведение судебно-медицинской и генетической экспертиз, планируется назначение психолого-психиатрической", – рассказала журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее мужчина написал чистосердечное признание и выразил готовность сотрудничать со следствием. Мужчина отметил, что совершил убийство из ревности. По его мнению, девушка ему изменяла.

Расправа произошла на детской площадке. Мужчина нанес своей жертве не менее 20 ножевых ранений и скрылся. От полученных травм она скончалась на месте. Все это произошло на глазах у ее дочери. Известно, что убитую зовут Наталья. Работала девушка в детском саду, а также занималась продажей антиквариата.

На видео, которое было опубликовано в Telegram-каналах, видно, что девушка во время нападения сидела на скамейке и не смогла оказать сопротивления преступнику.

Задержанный мужчина 1981 года рождения пытался скрыться на каршеринговом автомобиле. С целью задержания злоумышленника был введен план "Перехват". Его удалось задержать спустя несколько часов в Ногинском районе. Ему вменяют статью "Убийство", но следствие решает вопрос о переквалификации ему обвинения на "Убийство с особой жестокостью".

Дочь убитой находится у тети. "Какое у нее сейчас состояние, сказать трудно, но, я думаю, по-прежнему у ребенка шок и вряд ли она от этой травмы отойдет. Дальше вся помощь девочке будет оказана, в том числе, при необходимости, помощь психологов. Они приезжие из Тамбовской области, и мы готовы предоставить любую помощь и девочке, и родственникам", – сказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.