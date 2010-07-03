СК заинтересовался видео с избиением школьницы в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет организовал доследственную проверку по видеозаписи, с жестоким избиением несовершеннолетней в Москве, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и участников, причастных к избиению. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД также начала проверку после того, как мать пострадавшей написала заявление в полицию.

Ранее также стало известно, что в Москве задержан подозреваемый в изнасиловании школьницы. 32-летний мужчина запер 13-летнюю девочку в квартире и удерживал ее там несколько дней.