Мужчина получил ножевое ранение в подъезде в Северном Бутове

Фото: depositphotos/9albln

Мужчину ранили ножом в столичном районе Северное Бутово. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в подъезде жилого дома на улице Знаменские Садки в районе дома № 7, корпуса 2. Уточняется, что после нападения злоумышленник скрылся с места происшествия.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка. Ведется поиск подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в букмекерской конторе на юго-востоке столицы мужчина получил удар ножом после конфликта. Инцидент произошел в заведении на Рязанском проспекте.

