Мужчину ранили ножом в букмекерской конторе на юго-востоке Москвы

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Мужчина получил удар ножом после конфликта в букмекерской конторе на юго-востоке столицы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на сообщения пресс-службы главка МВД.

"В ходе словесной перепалки мужчина нанес своему оппоненту резаную рану руки, а затем убежал", – проинформировали в пресс-службе.

По предварительным данным, нетрезвый мужчина поругался в букмекерской конторе с другим посетителем. Инцидент произошел в заведении на Рязанском проспекте. Отмечается, что сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемого.

Ранее Следственный комитет организовал доследственную проверку по видеозаписи с жестоким избиением школьницы. Следователи устанавливают все обстоятельства и участников произошедшего.