Мужчину ударили ножом на юго-западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали безработного, который ударил мужчину ножом во время ссоры на юго-западе Москвы.

Инцидент произошел в районе Южное Бутово, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе МВД по городу.

Раненый мужчина доставлен в реанимационное отделение с колото-резаные ранения живота и повреждением внутренних органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что двух мужчин с пистолетами в женских париках и масках задержали в столице.