Житель Химок напал с ножом на собаку

Мужчина ранил собаку ножом на глазах у хозяев

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве против ударившего ножом собаку жителя Химок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел 8 сентября на Московской улице в микрорайоне Подрезково. Полицейские установили, что ссора произошла между супружеской парой, которая выгуливала собаку без намордника, и мужчиной 1984 года рождения, который причинил питомцу ножевое ранение. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В пресс-службе добавили, что после ранения собаку доставили в ветеринарную клинику, где ей оказали необходимую помощь.

В августе в подмосковном Королеве мужчина с ножом напал на бездомную собаку. На кадрах видеонаблюдения видно, как мужчина сначала ходит вокруг пса, а затем бьет его ножом в бок под сердце. Получившая удар ножом собака в итоге выжила. Врачи зашили рану, три последующих дня проходила реабилитация.

