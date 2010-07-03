Житель Химок напал с ножом на собаку

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве против ударившего ножом собаку жителя Химок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по Московской области.
Инцидент произошел 8 сентября на Московской улице в микрорайоне Подрезково. Полицейские установили, что ссора произошла между супружеской парой, которая выгуливала собаку без намордника, и мужчиной 1984 года рождения, который причинил питомцу ножевое ранение. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
В пресс-службе добавили, что после ранения собаку доставили в ветеринарную клинику, где ей оказали необходимую помощь.
В августе в подмосковном Королеве мужчина с ножом напал на бездомную собаку. На кадрах видеонаблюдения видно, как мужчина сначала ходит вокруг пса, а затем бьет его ножом в бок под сердце. Получившая удар ножом собака в итоге выжила. Врачи зашили рану, три последующих дня проходила реабилитация.
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