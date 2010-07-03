В Москве изъяли обнаруженного в гараже львенка

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Львенка, которого держали в гаражах недалеко от проспекта Мира в Москве, изъяли. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"По обращению жителей инспекторы департамента природопользования совместно с полицией изъяли львенка, который находился в гаражах рядом с проспектом Мира", – сообщили в пресс-службе.

Животное передали в Центр передержки животных, там его осмотрит ветеринар. По данному факту началось административное расследование.

Накануне спасатели-добровольцы помогли еноту выбраться из кондиционера в жилом доме на востоке Москвы. Инцидент произошел на Амурской улице в доме № 44, корпусе 1. Туда по заявке прохожих приехал отряд спасателей-добровольцев "СпасРезерв". Енот находился за внешним блоком кондиционера, расположенном на окне первого этажа.

В конце августа сотрудники МЧС провели спасательную операцию, вытащив из затопленного дачного дома на острове под Хабаровском четверых взрослых котов и двух котят. Котят приютил у себя один из сотрудников спасательной службы.

